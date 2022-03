Bed Bath & Beyond brilla al Nasdaq, presidente GameStop annuncia acquisto quota

Lunedì 7 Marzo 2022, 20:45







(Teleborsa) - Grande giornata per Bed Bath & Beyond, che sta mettendo a segno un rialzo del 26,27%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che il presidente di GameStop Ryan Cohen ha rivelato di aver acquistato quasi il 10% (9,8%) del capitale attraverso la sua società di investimenti RC Ventures.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che la catena retail americana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +26,35%, rispetto a -4,9% dell'indice dei titoli tecnologici USA).



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,01 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,88. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,34.