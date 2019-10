Be vara il nuovo Business Plan che scommette su crescita e M&A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Be Group presenta alla comunità finanziaria le linee guida e gli obiettivi del suo, che indica undi euro, comprensivi di 60 milioni di potenziale crescita per M&A (CAGR 2018-2022 del 14%). Il perimetro Italia/Spagna contribuisce per il 55% mentre le altre Region europee per il 45%., comprensivi di 10 milioni di potenziale crescita per M&A, (CAGR 2018-2022 del 18%), con il Business Consulting che contribuisce per il 70% e l'ICT per il 30%. Laè indicata a-21,2 milioni, comprensiva diper circa Euro 32 milioni."Il Business Plan 2020-22 ci fa salire di livello – afferma, CEO di Be Group – sulla scia della". "Le sinergie di ricavo - ha aggiunto - hanno un ruolo centrale nel Piano. La nostra rete operativa ha ormai raggiunto la massa critica che consente il cross-selling di competenze ed esperienze tra diverse geografie".Fra ivi sono le banche ed assicurazioni (ramo Vita) ed il Digital Engagement.