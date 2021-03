11 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha chiuso il 2020 con un valore della produzione pari a 178,8 milioni di euro (152,3 nel 2019), un EBITDA pari a 28,4 milioni di euro (25,9 l'anno prima) e un utile netto di pertinenza del gruppo di 8 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto a 6,1 milioni del precedente esercizio.

"Nell'anno più difficile siamo cresciuti nei volumi di produzione su tutti i più importanti clienti a testimonianza del solido rapporto e della fiducia costruita in questi anni", ha commentato il il CEO Stefano Achermann. Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti di Be un dividendo lordo pari a 0,03 euro per azione.

La posizione finanziaria netta è positiva per 3,3 milioni di euro (era stata negativa per 11,4 milioni al 31 dicembre 2019), dopo aver distribuito dividendi nel corso del 2020 per 3milioni, acquisito azioni proprie per 2,8 milioni ed avuto esborsi netti per M&A per 2,1 milioni.