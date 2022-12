Be Shaping the Future, delisting efficace dal 28 dicembre

Lunedì 19 Dicembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Le azioni di BE Shaping the Future, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, saranno sospese dalle negoziazioni nelle sedute del 23 e 27 dicembre 2022 e saranno revocate a partire dalla seduta del 28 dicembre 2022. È quanto è stato comunicato assieme ai risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria.



Sulla base dei risultati comunicati da Equita SIM, sono state portate complessivamente in adesione all'OPA 18.794.002 azioni, pari al 13,932% del capitale sociale e al 49,572% delle azioni oggetto dell'offerta. Il veicolo Overlord Bidco è arrivato al 95,698% del capitale sociale di BE.













(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)