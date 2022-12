BE shaping, da oggi azioni revocate da negoziazioni su Euronext Milan

Mercoledì 28 Dicembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Overlord Bidco ha dato corso alla procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto per acquistare il 100% di Be Shaping the Future.



Le Azioni di Be Shaping the Future - si legge in una nota - sono revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan, segmento STAR, da oggi 28 dicembre 2022.









