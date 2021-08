BE annuncia acquisizione tedesca Soranus

1 Minuto di Lettura

Martedì 3 Agosto 2021, 11:00







(Teleborsa) - Be Shaping The Future )ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di SORANUS AG, società di Management Consulting con sede a Zurigo specializzata nella Financial Industry – con fatturato di circa 10 milioni di franchi svizzeri.



L'accordo è stato annunciato preliminarmente il 2 luglio alla firma del primo Head of Terms. Ora, dopo l'esito positivo della due diligence, le due parti hanno siglato l'atto che trasferisce il 55% del capitale sociale di SORANUS AG a Be Management Consulting.



"L'acquisizione rafforza significativamente la presenza di Be nel Paese e in tutta l'Europa Centrale", ha dichiarato Stefano Achermann, CEO del gruppo, anticipando che "il volume d'affari nella regione dovrebbe superare i 65 mln di euro nel 2021, con una forza lavoro totale di oltre 550 risorse".



In base all'accord, Be ha acquisito il 55% del capitale sociale della società per un prezzo iniziale fissato a 5,1 milioni CHF a fronte di un EBITDA di 1,25 milioni e di una PFN positiva di 1 milione. Tuttavia, il prezzo è stato pagato solo parzialmente alla chiusura e sarà definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla Società nel 2020 e 2021. La transazione sarà finanziata da una nuova linea di credito bancario.