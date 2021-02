© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha completato l'per, sottolinea in una nota, "realizzare un polo di soluzioni di Digital Engagement che si ponga come leader in Italia nello specifico settore".L'obiettivo, sotto il brand IQUII, è far nascere uno degli operatori più avanzati nella progettazione, nel design dell'interazione mobile e web, nella realizzazione diin diverse industrie quali Finance, Sport e Retail. Il gruppo Be era entrato nel capitale di di IQUII nel 2016.Al 30 settembre 2020 le due società acquisite riportavano. Il cnella somma delle due transazioni. L'operazione, sottolinea la società, "si iscrive in un più ampio accordo tra Be ed il management delle due aziende che vede la valorizzazione del ruolo dei soci fondatori con forme di ulteriore condivisione della futura creazione di valore"."Dall'acquisizione del 51% del capitalenel 2016 ad oggi IQUII e Juniper Extensible Solutions sono cresciute significativamente ed hanno tutte le carte in regola per competere su dimensioni di scala maggiore - ha affermato- L'esempio è quello deidove le due società si muovono in piena sinergia supportando gli organizzatori nel disegno, nella progettazione e nella gestione dell'intero ecosistema digitale della manifestazione".