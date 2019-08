Bco BPM vola dopo i risultati semestrali

(Teleborsa) - Giornata strepitosa a Piazza Affari per le azioni del Banco BPM, che stanno registrando un balzo di oltre il 4% all'indomani della pubblicazione della semestrale. L'istituto ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un utile netto di periodo pari a 593,1 milioni, rispetto al risultato netto di 352,6 milioni realizzato nel corrispondente periodo dello scorso esercizio.



Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato del gruppo ha dichiarato che l'istituto in primavera potrebbe "ricominciare a pensare alla distribuzione di un dividendo".



Sorpresi in positivo gli analisti. La banca d'affari Kepler Cheuvreux ha deciso di alzare la raccomandazione a hold da reduce e il prezzo obiettivo da 1,65 a 1,75 euro mentre per Mediobanca il giudizio resta neutral mentre il target price passa da 2 a 2,1 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA