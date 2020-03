(Teleborsa) - La BCE aspira ad essere il principale acquirente di commercial paper quando debutterà su questo mercato la prossima settimana. Lo ha detto il governatore della Banque de France Fancois Villeroy de Galhau, membro del Board, in riferimento all'ultimo pacchetto della BCE, che apre la strada agli acquisti di titoli debito societari con scadenze da 1 a 6 mesi.



"Siamo determinati ad essere un attore operativo, equo e significativo sul mercato" ha detto Villeroy, parlando un un'operazione fiducia e di un incoraggiamento per gli investimenti.



La BCE - ha spiegato - intende acquistare, sul mercato secondario e primario, commercial paper di società non bancarie, ad eccezione delle società pubbliche.



(Foto: © iloveotto/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA