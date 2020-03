BCE, Vigilanza concede più flessibilità a banche su trattamento NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -cosìe innescare unacolpite dalla pandemia del coronavirus.Così laannunciando una serie di misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 tra cui la revisione "dell'attuazione" dei piani di riduzione degli NPL delle singole banche,In dettaglio, la Vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea ha deciso "", e attivato le misure decise dal consiglio direttivo lo scorso 12 marzo che, in grado dicome si legge inuna nota della BCE.Tra le varie ricadute positive dei provvedimenti varati giovedì scorso, spiega l'Eurotwer, vi è anche un "alleggerimento dei requisiti patrimoniali che equivale a 120 miliardi di euro riguardo al coefficiente patrimoniale e Cet1 del settore.Le nuove misure, specifica la nota, sonoLa Vigilanza si impegna anche a" anche in merito alla(a rischio inadempienza), quando le banche simobilitate nell'ambito della crisi da coronavirus.Inoltre "nel determinare gli accantonamenti" di bilancio da effettuare e di passare alle