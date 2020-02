BCE verso cambio modello: limite acquisto Bund raggiunto a metà 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e con il raggiungimento limite del 33% di detenzione dei titoli del debito pubblico tedesco. Lo rivelano gli, sulla base dell, che sembra chiaramente confermare l'aspettativa di una soli tre mesi dal suo avvio.Un report a firma d, Senior Bond Strategist di Generali Investment, conferma iled uno. "Mentre la percentuale media di acquisti di corporate e covered bond - si sottolinea - è stata dell'11,6% e del 5,7%, tra giugno 2016 e dicembre 2018, questa è salita rispettivamente al 19,6% ed all'11,3%"."Dato ilcomplessivo delciò non sorprende, in quanto lasul mercato più liquido delle", afferma Spaete, notando che "il maggiore acquisto die fornisce, visto l'avvicinarsi deltedeschi" in portafoglio della BCE.L'analista ritiene peraltro che "il problema dellae "supponendo che l'attuale modello continui, tecnicamente ildiventerà vincolante".