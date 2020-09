BCE valuta revoca del divieto di dividendi per le banche

(Teleborsa) - La BCE starebbe vagliando la possibilità di revocare il divieto di distribuire dividendi da parte degli istituti bancari a partire dall'inizio del 2021. È l'indiscrezione riportata da Bloomberg che spiega come diversi membri del Supervisory Board di Francoforte ritengano ormai controproducente la misura introdotta ad inizio pandemia con lo scopo di invitare le banche a prestare attenzione alla solidità patrimoniale e al supporto all'economia reale.



Come previsto, la Banca Centrale europea valuterà nel corso del quarto trimestre quale indicazioni fornire al sistema bancario in merito alla politica dei dividendi. © RIPRODUZIONE RISERVATA