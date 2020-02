BCE, utile 2019 sale a 2,36 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, nell'ultimo anno della gestione di, chiude con un, "principalmente conseguenza deie del", ossia il quantitative easing.Il dato emerge dai conti finanziari della BCE che registrano un, a, degliStando al report, Mario Draghi, presidente fino a tutto ottobre 2019, ha percepito uno stipendio pari a 339.950 euro lo scorso anno, in calo rispetto ai 401.400 euro nel 2018.saliti a 566 milioni di euro dai 515 del 2018 per effetto delle assunzioni, in particolare nella vigilanza bancaria.Gli: il Consiglio direttivo ha deciso per una distribuzione ad interim di una quota degli utili, pari a 1,431 miliardi, al 31 gennaio 2020, mentre il resto dei profitti, pari a 935 milioni, al 21 febbraio.