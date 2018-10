BCE, tensioni guerra commerciale minano crescita zona euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dai verbali della Banca Centrale Europea, sulla riunione del 12-13 settembre scorso, emerge un sentimento di preoccupazione del board relativamente alla crescita della zona euro, complici le rinnovate tensioni sul commercio mondiale.I policymaker hanno, tuttavia, riconosciuto che l'economia interna mostra una notevole resilienza, quindi i rischi per la crescita restano "bilanciati".che prevede acquisti di bond per 15 miliardi di euro al mese fino a dicembre, fine del Quantitative Easing al 31 dicembre 2018 e tassi fermi sui livelli attuali fino ad almeno l'estate 2019.Rimanere pazienti, prudenti e persistenti per quanto riguarda la politica monetaria rimane essenziale e questo nonostante un aumento dei rischi economici derivanti "dalla minaccia del protezionismo, da elementi di vulnerabilità nei mercati emergenti e dalla volatilità dei mercati finanziari", si legge nelle minute dell'Eurotower.Per quanto riguarda la valutazione della congiuntura macro, i governatori hanno condiviso la valutazione delsecondo cui nonostante un rallentamento rispetto al quarto trimestre 2014, la crescita rimane diffusa per paesi e settori e ancora sopra il potenziale.