BCE taglia quota Italia nel suo capitale

(Teleborsa) -, che passeràa partire dal 1° gennaio 2019. Lo conferma l'Eurotower, rivedendo i pesi dei vari paesi componenti l'Eurozona, sulla base dei dati relativi alla popolazione ed al PIL: la prima sale dal 14,17% al 14,2% e la seconda dal 17,99% al 18,36%. In generale sedici banche centrali deterranno una quota maggiore e dodici una inferiore, compresa l'Italia. Resterà invariato invece il sistema di rotazione dei diritti di voto nel direttorio.le quote detenute nel capitale della BCE, conosciutey, sono cruciali panche per determinare le quantità di acquisti nell'ambito del piano di Quanìtitative Easing, ma un portavoce dell Bce ha precisato che eventualiin questo senso saranno decise dale.