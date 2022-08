BCE: segnali crescenti di flessione economia, può estendersi a 2023

(Teleborsa) - Un "" del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha convenuto che fosse opportunonella riunione del 20-21 luglio, in considerazione del peggioramento delle prospettive di inflazione dalla riunione di giugno. "" si sono espressi a favore di un, poiché questa era la mossa prevista e comunicata nel meeting precedente e avrebbe mantenuto la coerenza con la precedente comunicazione. Lo si legge nei verbali della riunione pubblicati da Francoforte, dai quali emerge una certa divergenza di opinioni sul percorso di rialzo dei tassi e sull'idea di gradualismo, mentre è segnalata più unità nell'ideazione dello strumento anti-frammentazione.I banchieri centrali hanno osservato che, nonostante costituisca un aumento più ampio del previsto, un aumento del tasso di interesse di 50 punti base "haai partecipanti al mercato". Inoltre, si è ritenuto che l'orientamento della politica monetaria sia rimasto accomodante anche dopo un aumento di 50 punti base.Sono state espresse "opinioni diverse" sulla necessità e sull'e su come conciliarla con la necessità di dipendenza dai dati. "Da un lato, è stato sottolineato che in un contesto incerto in cui i dati in entrata indicavano crescenti rischi per la stabilità dei prezzi, l'opzionalità dovrebbe avere la precedenza sul gradualismo - si legge nel documento - D'altra parte, si è ritenuto che il gradualismo debba essere interpretato come un procedere per gradi con la normalizzazione delle politiche e non un salto immediato ad un tasso finale molto incerto nelle condizioni attuali. In tal senso, un, che continueranno a governare il percorso di normalizzazione".I membri del Consiglio direttivo hanno appoggiato "all'unanimità" il TPI. "nella discussione tra i membri del Consiglio direttivo sono stati ampiamente lodati e i comitati e il personale dell'Eurosistema presso la BCE e le banche centrali nazionali sono stati ringraziati per l'efficace collaborazione durante la fase preparatoria", viene sottolineato, aggiungendo che una decisione con una comunicazione forte e convincente ha conferito unaal TPI.Nella loro discussione, i membri hanno notato che vi sono, e che la dispersione dei tassi di inflazione tra i paesi dell'area euro e il ruolo in essa svolto dai prezzi dell'energia e del gas richiedevano una risposta che non poteva essere fornita dalla sola politica monetaria, ma doveva essere affrontata da altri settori politici. Tuttavia, è stato "lanciato un avvertimento sul fatto che tali richieste non dovrebbero essere interpretate come una raccomandazione di uno stimolo fiscale continuo e non mirato", si legge nelle minute.È interessante la parte in cui si discute della debolezza dell'euro, alla luce della parità nuovamente segnata col dollaro in questi giorni. I banchieri centrali hanno "ampiamente rilevato che ildell'euro ha costituito un importante cambiamento nel contesto esterno e ha comportato, in particolare attraverso i costi più elevati delle importazioni di energia fatturate in dollari USA".È stato sottolineato che i miglioramenti nella competitività e il sostegno alla crescita che normalmente sarebbero associati a un deprezzamento sono stati ostacolati dai vincoli di approvvigionamento globale prevalenti e dalle restrizioni logistiche. Allo stesso tempo, è stato suggerito che "lanei confronti del dollaro USA fosse dovuto a, che riflettevano in parte le differenze nelle prospettive per le due economie". È stato affermato che, "se gli attuali rischi di recessione nell'economia statunitense dovessero concretizzarsi, l'euro dovrebbe apprezzarsi. Tuttavia, un effetto compensativo – e probabilmente dominante – potrebbe derivare dal peggioramento della propensione al rischio globale, che in genere implica un rafforzamento del dollaro USA".