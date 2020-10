BCE, Schnabel: Sì a forti complementarietà, no coordinamento con Governi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le politiche di bilancio dei Governi e le politiche monetarie delle Banche centrali possono avere", ma non fino al punto di agire in manieracon una "alleanza" (partnership), perchè questo sarebbe incoerente con l'indipendenza della Banca centrale. Lo ha affermato, la componente tedesca del Comitato esecutivo della BCE, intervenendo a una conferenza su stabilità economica e coordinamento nell'Unione europea, specificando che ladurante questaSecondo Schnabel ivolti a finanziare misure di rilancio post crisi pandemica non rappresentano un rischio sulla stabilità dei prezzi futura, perchè, ha spiegato, se usati saggiamente per aumentare ilaiuteranno semmai la"Per questo - ha detto - plaudiamo al fatto chesia chiaramente focalizzato sugli investimenti verdi e digitali, che sono quelli che promettono il maggior rendimento futuro per la società". Secondo l'esponente della Bce è cruciale ora approntare meccanismi efficienti per indirizzare rapidamente i"Più avanti, i Governi, a un certo punto, dovranno assumere impegni credibili per riguadagnareMa solo quando l'economia sarà tornata a un percorso di, ha detto.Pe parte sua, la politica monetaria della Bce "resterà una fonte di, ha promesso.