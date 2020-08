BCE, Schnabel: nessun cambio politica, ma ragioniamo su strategie e target inflazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uncon le attese mentre per ilci si attende, anche se non sarà sufficiente "per riportarci sui livelli da dove eravamo partiti".A fare il punto sulla situazione dell'economia dell'alle prese con la crisi da coronavirus è stata, membro del comitato esecutivo della, in una intervista a Reuters, pubblicata oggi sul sito della Banca Centrale Europea."Ci sarà una, in linea con quanto avevamo indicato nelle nostre previsioni di giugno", ha spiegato Isabel Schnabel che ha anchenonostante il virus stia tornando a spaventare i paesi europei."Stiamo vedendo un particolare aumento di contagi, ma al momento un– ha dichiarato durante l'intervista la responsabile delle operazioni di mercato della BCE – Questo è esattamente ciò che abbiamo ipotizzato a giugno nello"."Finché lo scenario di base rimane intatto – ha aggiunto Schnabel –l'impostazione della".Il membro del comitato esecutivo della BCE ha anche offerto rassicurazioni in merito alsull'inflazione media ed i rischi paventati da un ulteriore. "Non mi preoccupo troppo degli sviluppi dei tassi di cambio. – ha specificato – Se c'è una svalutazione del dollaro statunitense, ciò tende a stimolare il commercio mondiale e la crescita globale".Schnabel ha invitato atra le due banche centrali ma ha anche ammesso che ladi un'ampia revisione della suae del suo target di"Considereremo tutte le opzioni – ha garantito la responsabile – siamo anche disponibili ad adeguare la nostra definizione di stabilità dei prezzi, ma non posso dirvi come. Penso che sia chiaro che l'agganciamento alle prospettive aabbia reso bene. Penso che questa sarà mantenuta. Direi anche che laconta molto, anche più che in passato. Quindi penso che dovremmo avere un obiettivo che può essere facilmente comunicato".