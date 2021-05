28 Maggio 2021

(Teleborsa) - "C'è un malinteso fondamentale sul PEPP ed è correlato all'attuale discussione pubblica sul tapering. L'intero concetto alla base del PEPP non è coerente con l'idea che ci sarà una riduzione meccanica degli acquisti di asset. Dobbiamo sempre essere disposti a ridurre o aumentare gli acquisti di attività in linea con la nostra promessa di mantenere condizioni di finanziamento favorevoli nell'area euro e di compensare l'impatto della pandemia sulle prospettive di inflazione". Lo ha sostenuto Isabel Schnabel, economista tedesca e membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, in un'intervista a Reuters. Il PEPP, acronimo del Pandemic Emergency Purchase Programme, è il programma di acquisto di titoli della BCE messo in campo durante la pandemia.

"A dicembre ci siamo impegnati a preservare condizioni di finanziamento favorevoli fino a quando il Consiglio direttivo non giudicherà che la fase di crisi pandemica sia terminata, almeno fino a marzo 2022 - ha spiegato Schnabel - Ciò implica due cose: in primo luogo, il PEPP è collegato alla pandemia e, in secondo luogo, il volume dei nostri acquisti è basato sui dati. A giugno esamineremo i driver delle condizioni di finanziamento, prenderemo in considerazione aspetti aggiuntivi come la stagionalità e analizzeremo le prospettive di inflazione. Questa valutazione congiunta determinerà quindi cosa accadrà con i nostri acquisti di asset".

L'economista tedesca non si è sbilanciato sull'opportunità di mantenere stabile il ritmo degli acquisti di PEPP dopo la riunione di giugno: "Non si può dare una risposta definitiva a questo punto senza aver visto i dati. Questo è un elemento essenziale del PEPP: non annunciamo in anticipo un volume specifico di acquisti che avremo ogni singolo mese; piuttosto, valutiamo le condizioni di finanziamento congiuntamente alle prospettive di inflazione e poi prendiamo una decisione sulla base di questi dati. Questo è molto importante per me".

A una domanda sulla possibilità che il PEPP rimanga fino a quando l'inflazione converge all'obiettivo della BCE, Schnabel ha detto: "Non è l'obiettivo del PEPP riportare l'inflazione completamente al 2%. Il PEPP è progettato per contrastare l'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione. Abbiamo altri strumenti per riportare l'inflazione al nostro obiettivo. Non dobbiamo dimenticare che continuiamo ad acquistare 20 miliardi di euro ogni mese con l'PPA".

Al ritmo attuale, la BCE esaurirà la dotazione del PEPP prima della fine formale dello schema il prossimo marzo, e quindi o la quota deve essere aumentata o i volumi devono eventualmente diminuire. Ma questo è un problema per dopo, ha detto Schnabel, sostenendo che la potenza di fuoco rimanente del PEPP è "abbastanza grande" e che il problema non limita il processo decisionale. Con l'inflazione destinata a rimanere al di sotto dell'obiettivo della BCE di quasi il 2% anche dopo l'interruzione delle misure di emergenza, sarà necessario un maggiore stimolo attraverso altri strumenti, come l'Asset Purchase Program (PPA), i tassi di interesse o le operazioni di liquidità. "È probabile che quando il PEPP finirà, non avremo raggiunto il nostro obiettivo - ha detto Schnabel - In tal caso, continueremo a condurre una politica monetaria altamente accomodante anche dopo il PEPP".