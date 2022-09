BCE, sale l'attesa per le misure anti-inflazione: le ipotesi sul tavolo

(Teleborsa) - Sale l'attesa per le decisioni che prenderà ladomani per rispondere ai massimi dell'registrati ad agosto (+9% nell'area euro). L'aspettativa generale è quella di un'ulteriore e corposo rialzo sui– di almeno 50 punti base – ma non è esclusa nemmeno la possibilità che possa "allungare il passo", in linea con le mosse della: un aumento da 0,75 punti percentuali (75 punti base).Un'altra possibilità è che allarghi il "", operando rialzi differenziati tra il riferimento principale (attualmente allo 0,50%), le operazioni marginali (0,75%) e il tasso sui depositi (che a giugno è stato portato a zero con un rialzo in blocco da 50 punti base).Sebbene si moltiplichino i segali di rallentamento dell', ad oggi la crescita dell'è proseguita e anche in modo più solido del previsto. Eurostat ha appena rivisto al rialzo allo 0,8% la stima sulla crescita del Pil del secondo trimestre. L'nvece continua a perdere terreno sule ciò aumenta la pressione sull'istituzione monetaria.Guardando al quadro generale, la decisione della BCE arriverà alla vigilia di un autunno/inverno che si preannuncia non facile sul versante prezzi, innanzitutto per lain cui l'Europa è piombata a seguito delle sanzioni contro la bper la guerra con l'Ucraina. La comunicazione delle decisioni di politica monetaria sono attese per le ore 14.15 di domani mentre mezz'ora dopo la presidenteterrà la consueta conferenza stampa esplicativa.Un altro elemento sotto la lente di ingrandimento del Consiglio è il controverso aspetto del trattamento di alcunierogati dalla BCE alle banche nei mesi di crisi causata da. Vengono retribuiti a condizioni particolarmente agevolate che ora contrastano in modo stridente con le condizioni sempre meno morbide che si stanno imponendo a imprese e famiglie, passando proprio dalle banche.Infine verranno pubblicate le nuove. Sono soprattutto quelle sul caro vita ad essere sotto i riflettori: 6,8% per la media di quest'anno, 3,5% sul prossimo e 2,1% sul 2024. Sulla crescita dell'eurozona lo scorso giugno i tecnici di Francoforte stimavano 2,8% quest'anno e 2,1% sia su 2023 che su 2024.