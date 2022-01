BCE, rischi climatici dimezzano valore edifici. Esposizione più elevata in nord Europa

(Teleborsa) - Le case più esposte al rischio di alluvioni potrebbero perdere quasi la metà del loro valore. La Banca centrale europea stima, infatti, un crollo del 45% in un solo anno del valore degli edifici nelle aree esposte ad alluvioni. È quanto riferisce a Bloomberg Fernando de la Mora, managing director di Alvarez & Marsal, anticipando gli scenari degli stress test che la Bce pubblicherà questa settimana. Scenari che, alla luce dell'introduzione del fattore di rischio climatico, vedrebbero le banche tedesche e olandesi fra le più esposte.

I nuovi test della Bce si profilano come uno degli esercizi più dettagliati sul rischio climatico, e includeranno anche l'impatto di elementi come i prezzi più elevati delle emissioni o l'impatto dell'efficienza energetica delle case sul mercato dei mutui. I rischi fisici – fra cui eventi climatici estremi come le alluvioni – si prevedono essere fra i più pesanti. Un recente studio della Bce ha rilevato che il 22% delle banche dell'area euro ha un'elevata esposizione, specie in Austria, Olanda, Germania e Francia, verso il rischio di alluvioni, mentre gli incendi rappresenterebbero la minaccia predominante in Spagna e Italia.

Come annunciato dalla Bce, tuttavia, i test quest'anno non avranno un impatto diretto sui requisiti patrimoniali delle banche.