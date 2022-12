BCE rileva peggioramento aspettative inflazione a breve termine

(Teleborsa) - In Eurozona si registra un(entro i 12 mesi), mentre restano sostanzialmente(3 anni). E' quanto rileva lasulle aspettative di inflazione.ha continuato a salire, con un tasso mediano attestatosi. Ledi inflazionesono aumentate, mentre le aspettative per l'inflazione nei prossimi tre anni sono rimaste invariate al 3%.Le percezioni e aspettative di inflazione dei consumatori sono strettamente allineate tra i gruppi di reddito, ma le persone più giovani (18-34 anni) hanno continuato a segnalare percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (età 55-70).dell'Eurozona attendono anche unaper i prossimi 12 mesi, rispetto allo 0,6% indicato a settembre, mentre le aspettative per lasono aumentate dal 4,5%Anche le percezioni sulla crescita della spesa nei precedenti 12 mesi sono aumentate notevolmente dal 5,7% al 6,3%.Le aspettative disono peggioratee quelle sul tasso di disoccupazione nei prossimi 12 mesi sono salite al 12,5%, rispetto al 12,2% di settembre.