BCE, Reinesch: ritmo e calendario riduzione bilancio determinati a tempo debito

(Teleborsa) - La scorsa settimana, il Consiglio direttivo della BCE ha avuto "uno scambio informale di opinioni sui meriti dei suoi strumenti, compresi gli aumenti dei tassi di interesse e gli aggiustamenti al ribasso del bilancio". Lo ha detto Gaston Reinesch, presidente della Banca centrale del Lussemburgo e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un post sul blog dell'istituzione su quello che è successo nella riunione del 5-6 ottobre.



"L'uso degli strumenti dovrà essere proporzionato ed efficace in vista del raggiungimento del mandato della BCE", ha aggiunto.



"Il Consiglio direttivo è stato unanime nella sua valutazione secondo cui nell'attuale contesto sono necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse - ha spiegato Reinesch - Le future decisioni sui tassi ufficiali continueranno a seguire un approccio riunione per riunione".



"Il ritmo e il calendario della riduzione del bilancio, che dipenderà dai dati, saranno determinati a tempo debito e nell'ottica di realizzare il mandato di stabilità dei prezzi", ha specificato il banchiere centrale.