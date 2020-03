(Teleborsa) - Dopo le polemiche che hanno investito la presidente della BCE Christine Lagarde e i successivi chiarimenti sull'esclusione di misure economiche specifiche per l'Italia, nuove rassicurazioni arrivano da Francoforte.



Il capo economista della BCE Philip Lane ha scritto, in un un blog sul sito della Banca Centrale europea, che l'istituto è pronto "a fare di più" e a intervenire "se necessario" con tutti gli strumenti "per assicurare che gli alti Spread che vediamo oggi, a causa dell'accelerazione del Coronavirus, non mettano in pericolo la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i Paesi dell'Eurozona".







