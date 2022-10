BCE: rallentamento economia non basta a frenare inflazione, necessari rialzi tassi

(Teleborsa) - "Un(del Consiglio direttivo, ndr) ha espresso la", in quanto un rialzo del costo del denaro di tale dimensione è "una risposta proporzionata alle ulteriori revisioni al rialzo delle prospettive di inflazione e un segnale importante della determinazione del Consiglio direttivo a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% in modo tempestivo". Lo si legge nei, nella quale Francoforte ha aumentato i tre tassi di riferimento di 75 punti base, portando il tasso benchmark sulle operazioni di rifinanziamento principale all'1,25% e attuando il maggiore incremento nella storia dell'istituto.hanno espresso la preferenza per l'aumento dei tassi di interesse chiave della BCE di", emerge inoltre dalle minute, anche perché "una risposta troppo aggressiva potrebbe anche esacerbare una recessione, con scarsi benefici per l'inflazione nel breve termine".In ogni caso, è stato sottolineato che "un aumento di 75 punti base non dovrebbe indicare che il Consiglio direttivo intendesse concordare aumenti dei tassi di interesse di".I banchieri centrali dell'eurozona sono stati "ampiamente d'accordo" con la proposta del capo economista Philip Lane sul fatto che la politica monetaria dovrebbe "continuare a dipendere dai dati e non seguire un percorso prestabilito e che". Allo stesso tempo, si è ritenuto importante indicare che i tassi di interesse "sarebbero stati ulteriormente aumentati nei successivi incontri nell'ambito del processo di normalizzazione".Nelle discussioni sull'andamento dell'economia, i membri si sono trovati d'accordo sul fatto che "l'attesoeconomicain misura significativa e di per sé non avrebbe riportato l'inflazione prevista all'obiettivo".Inoltre, "le preoccupazioni relative alla crescita non dovrebbero, in ogni caso, impedire ildei tassi di interesse".Il verbale evidenzia che "senza una tempestiva riduzione dell'accomodamento della politica monetaria, le pressioni inflazionistiche derivanti da unpotrebbero aumentare ulteriormente, mentre tassi di cambio più bassi hanno fornito un sostegno limitato all'attività economica in un contesto di continue strozzature e carenze dell'offerta globale".Infine, è stato affermato che "agire con forza ora potrebbeeconomico, quando l'economia starà rallentando".