BCE pubblica il secondo rapporto sul progetto Euro digitale

(Teleborsa) -sullo stato di avanzamento della. Questo secondo report illustra glidal primo rapporto pubblicato nel settembre 2022 e descrive, in dettaglio,recentemente approvate dal Consiglio direttivo in aggiunta ai ruoli della BCE e degli intermediari vigilati nel mercato digitale.Il rapporto stabilisce in particolare: il, responsabili dell'utenza finale, dei controlli antiriciclaggio e dei servizi rivolti ai consumatori; ilche definisce le transazioni online o offline; ilda un conto bancario in euro digitale; il, più adatto a garantire che tutti i cittadini della Zona euro possano pagare ed essere pagati in euro digitale. Nel 2023 la BCE valuterà altre opzioni di progettazione e distribuzione e nella seconda metà dell'anno presenterà al Consiglio direttivo il progetto definitivo.La BCE continua a scambiare opinioni e a impegnarsi attivamente con un'ampia platea di parti interessate, anche a livello politico, nonché con i partecipanti al mercato e la società in generale. L'euro digitale è un progetto europeo comune - sottolinea la BCE - che può avere successo solo se soddisfa le esigenze degli utenti.Nell'ottobre 2021 la BCE e le banche centrali nazionali dell'Area Euro hanno avviato la fase di indagine del progetto, che punta ad affrontare questioni chiave relative alla progettazione e alla distribuzione di una valuta digitale. Il Consiglio direttivo della BCE esamineràe deciderà se procedere a una fase realizzativa.