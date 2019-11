BCE, prosegue crescita ma con rischi. Pronta a stimoli per spingere inflazione

(Teleborsa) - La BCE rileva un'espansione moderata, seppur positiva, nell'area dell'euro nella seconda metà di quest'anno e ribadisce di essere pronta ad adeguare tutti gli strumenti a disposizione, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo.



Lo segnala la banca centrale europea nel consueto bollettino mensile, indicando il negoziato per l'addio della Gran Bretagna all'UE (Brexit) fra gli altri rischi per l'economia internazionale - dai dazi alle incertezze su alcune economie emergenti - che "restano orientati al ribasso".



Sull'economia dell'area euro si conferma "una protratta debolezza delle dinamiche di crescita" - scrive l'Eurotower - assieme alla "persistenza di pronunciati rischi al ribasso e pressioni inflazionistiche contenute".



