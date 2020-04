BCE pronta a tutto: via libera ai Junk Bonds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che sarebbee aumentareche èAd anticiparlo è Bloomberg secondo cui già in serata dovrebbe arrivare un primo sì in una videocall del Board, in attesa deldefinito "il più importante", quando l'Eurotower dovrà capire come "gestire il devastante impatto economico del Covid-19", affrontando".Da qui la scelta di seguire l'esempio dellache ha già acquistato le cosiddette "obbligazioni spazzatura" (rating sotto il livello di investimento del BBB-): la Bce sarebbe pronta anche a estenderli anche al Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program).Il primo passo è stato fatto proprio nel lanciare il programma di acquisto titoli legato alla pandemia, accettando, dallo scorso 7 aprile, i, in un'azione che Bloomberg ha definito "l'aver ormai passato il Rubicone".La scelta, se confermata, darebbe una, probabilmente vitale, per molte economia dell'Eurozona che hannoLae, sebbene il Paese dovrebbe reggere, ", creando unnel sistema bancario con "debiti inammissibili per l'uso come garanzia con la BCE".Il problema non sarebbe solo italiano vista l'(società soggette a probabili downgrade del rating) europei, stimati da Bloomberg a", prosegue Bloomberg, definendo la mossa sì rischiosa ma fondamentale in questi "tempi davvero pericolosi per l'economia. Dovremo solo ripiegare sullafino a quando il mondo non si riprenderà".