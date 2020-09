BCE pronta a nuovi stimoli in autunno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in particolare un rafforzamento delda 1.350 miliardi di euro ed unadegli acquisti di asset. Una mossa che sarà annunciata più avanti, mentre ladel 10 settembre potrebbe chiudersi con un, sebbene la Presidente Christine Lagarde potrebbe farvi cenno nella conferenza stampa che seguirà.Sono queste le, secondo un sondaggio condotto da Bloomberg, a meno di una settimana dalla riunione di fine estate, che dovrà confrontarsi con uno scenario di nuovo in rallentamento, dopo l'exploit della Fase 2, e con l'eccessiva forza dell'euro, che non avvantaggia la competitività delle imprese dell'Eurozona.L'Istituto di Francoforte, stando alle stime prevalenti, potrebbe annunciare undi euro a partire dal mese di dicembre ed unadel piano di acquisti asset di sei mesi- La prima fase post crisi ha evidenziato una crescita forte dell'attività, grazie alla ripresa degli ordini, al recupero dei viaggi e del turismo per il periodo estivo ed all'abbattimento di tutte le restrizioni. L'outlook per i mesi venture, però, è meno brillante e stanno già arrivando i primi segnali di indebolimento dell'attività, con la ripresa dei contagi in vari paesi del Continente.- A preoccupare i banchieri è anche l'andamento dei prezzi, che certifica una ricaduta in deflazione ed un allontanamento da quel target di stabilità che è alla base del mandato. Il numero due della BCE,, ha però cercato di allentare le preoccupazioni, affermando che i prossimi dati segnaleranno un calo nel breve ma si prevede un "rimbalzo" nel 2021.- A preoccupare è anche l'eccessivo apprezzamento dell'euro, anche se la stessa Schanbel ha precisato "non mi preoccupo troppo degli sviluppi dei tassi di cambio. Se c'è una svalutazione del dollaro statunitense, ciò tende a stimolare il commercio mondiale e la crescita globale".Una situazione così spinosa che qualcuno ha anche prospettato che la Banca centrale segua l'esempio della Fed e renda flessibile il target di inflazione del 2%. Una ipotesi che per ora è stata esclusa da Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo, anche se ha confermato che la BCE sta effettivamente ragionando su un cambio della strategia e sui target di inflazione.