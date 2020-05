BCE pronta a nuove misure già da giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In caso di peggioramento della situazione,nell'ambito del nuovo programma "PEPP" già a partire dal prossimo mese di giugno.E' quanto emerso dai. Le stime messe a punto dallo staff della BCE per l'impatto economico della pandemia sull'Eurozona - si legge nel rapporto - indicano "che anche una profonda recessione di circa il 5% nel 2020 appare ora un esito favorevole, con scenari più gravi che indicano una contrazione fino al 12% del PIL". E il consiglio direttivo "" alla riunione d'inizio giugno, se vedrà che le dimensioni dello stimolo sono inferiore a quanto necessario.In attesa del prossimo consiglio del board, in calendario il prossimo 4 giugno, gli operatori stimano che la banca di Francoforte incrementerà gli acquisti sul mercato fino a 500 miliardi di euro, in risposta alla recessione economica in cui è precipitata l'Eurozona a causa della crisi della pandemia di coronavirus.