BCE pronta a lanciare strumento OMT per sostenere economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, vale a dire le operazioni(Outright monetary transaction) che consentono alla banca centrale didegli stati membri per calmierare gli Spread fuori controllo ed ottenere una stabilizzazione dei mercati finanziari.Una misura che,, consentirebbe anche di sostenere l'economia europea, messa a dura prova dall'emergenza sanitaria Covid-19. L'indiscrezione è stata avanzata dag, citando fonti vicino al dossier.In realtà,, che fu ideato nel 2012 dall'ex Presidente Mario Draghi, nel periodo più buio della crisi del debito sovrano,e quindi sarebbe la prima volta che viene utilizzato.A quanto pare, nella riunione di ieri, martedì 24 marzo 2020,sull'ipotesi di attivare lo strumento OMT per finanziare le spese straordinarie per l'emergenza,, verso i quali persistono ancoraper la ben nota opposizione degli stati nordici.