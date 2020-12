© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, da strumento concepito come un programma straordinario e breve termine, si stra trasformando in un, che si trova a dover assistere un'economia a crescita cronicamente bassa nell'assorbire unoLe previsioni degli analisti prevendono infatti che oggi, nell'attesissimodella Banca centrale europea, il consiglio dell'Eurotower opterà per una, che consentirà alla BCE di finanziare unInoltre, saranno proposte delle, gli: potrebbero spingere il costo effettivo al di sotto dell'attuale tasso negativo dell'1%, se il Consiglio direttivo si convincerà di poterlo fare senza mettere in pericolo gli istituti più deboli della regione. La BCE, con ogni probabilità,, che ora si attesta in negativo dello 0,5%.Le misure saranno giustificate dalla, che saranno certamente inferiori rispetto alle ultime presentate a settembre. Che la BCE sia pronta a mantenere alto il suo livello di intervento lo avevano testimoniato anche le interviste alla stampa dei membri del suo consiglio nelle scorse settimane. "", aveva detto settimana scorso, membro del consiglio, in un'intervista a Bloomberg. "Ci saranno ramificazioni economiche anche una volta superata la crisi sanitaria", aveva aggiunto, indicando "effetti cicatrizzanti" sulle aziende. "Ciò che conta per le nostre decisioni di politica monetaria sono principalmente gli effetti economici", secondo Schnabel.