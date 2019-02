BCE, Praet: rallentamento economico mette in forse rialzo tassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A sostenerlo, capo economista della BCE, in un'intervista al quotidiano finanziario tedesco Boersen-Zeitung, spiegando che "la questione ora è se ci sarà un rimbalzo nel secondo trimestre o più avanti. Un rimbalzo è probabile ma è ancora troppo presto per dire quanto lo sia".Di certo è che di recente si è registrato un "marcato aumento dei rischi" che si sono ribilanciati "al ribasso". "Se l'economia dell'area dell'euro dovesse rallentare più bruscamente,e questo potrebbe essere integrato da altre misure", ha dichiarato l'esponente della Banca Centrale Europa, specificando che "il Consiglio direttivo della BCE troverà sempre modi e mezzi per agire, se necessario". Relativamente aiL'incertezza politica, in particolare legata al protezionismo e alla Brexit, è "di gran lunga" il problema più grande che limita la crescita, ha detto Praet. "Più passa il tempo, maggiore è il loro probabile impatto negativo sull'economia".