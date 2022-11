BCE, Panetta: riflettere su velocità aumento tassi e su quanto già fatto

(Teleborsa) - "La, ovvero da un'anno e mezzo e tre anni sulla domanda aggregata. Non dobbiamo farci perciò trascinare dalla crescita dei prezzi che vediamo oggi, perché è stata determinata dalle cose successe mesi fa. La politica monetaria, man mano che si normalizzano i tassi, deve". Lo ha detto Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, durante un evento dell'Associazione bancaria italiana (ABI)."Mi sembra che sia quello che sta succedendo - ha aggiunto - Mi sembra che vi siano state dichiarazioni da esponenti di rilievo che ora bisogna cominciare a".Per quanto riguarda il finanziamento della transazione ecologica, per cui serviranno circa 500 miliardi di euro all'anno fra il 2021 e il 2030, l'economista italiano ha detto: "Il settore privato deve essere coinvolto. Le, in quanto non fanno nemmeno la politica industriale. Però le banche hanno l'interesse a valutare la rischiosità dei finanziamenti. Non decidono chi investe e in quale settore, ma bisogna tenere conto che un investimento può essere rischioso in merito ai cambiamenti climatici. Bisogna che le banche recepiscano che devono".A una domanda di Gian Maria Gros-Pietro, presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, sull'opportunità di, Panetta ha detto: ". In linea generale stiamo costruendo uno schema che alla fine condurrà a criteri condivisi e robusti per valutare il merito di credito anche in funzione ai rischi ambientali"."Nella fase inziale le aree non sono ben definite - ha proseguito - C'è anchesu cosa vuol dire finanziare la transizione ecologica, ovvero se vanno finanziate solo le imprese green o anche le".A una domanda di Pietro Carlo Padoan, presidente del consiglio di amministrazione di UniCredit, che chiedeva se sia opportuno accelerare o decelerare la transizione energetica in un periodo di recessione, ha risposto: ". Ci sono ad esempio una serie di attività avviate nel campo dell'energia. La commissione UE ha varato una serie di misure per effettuare acquisti congiunti, per stabilire meccanismi di solidarietà, per colpire gli extraprofitti. Ci sono state anche decisioni a livello politico - che hanno il consesso delle autorità di politica economica a livello europeo - per, per evitare che interventi fatti in fase recessiva incentivino il consumo di energie fossili. L'attuazione purtroppo non è sempre corrispondente alle migliori intenzioni".