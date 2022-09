BCE, Panetta: lavoriamo per monetizzare infrastruttura pagamenti

(Teleborsa) - Isono stati un aspettodel sistema monetario, perché considerati un sistema stabile ed affidabile, mae sta ora infrangendo questa percezione. Di fronte al fiorire di startup fintech ed al successo delle criptovalute, ladi assicurare dei sistemi monetari e di pagamento stabili e, non solo nella forma fisica ma anche nella forma digitale.E' quanto sottolineato da, membro del Board di politica monetaria della BCE, al Simposio "Payments and Securities Settlement in Europe – today and tomorrow" promosso dalla Bundesbank."Stiamo lavorando attivamente - ha sottolineato il banchiere - peralla base del nostro sistema finanziario. Le tecnologie e le preferenze stanno cambiando ecome risorsa sicura al centro del sistema rimane fondamentale. Rafforza la fiducia nel buon funzionamento del sistema finanziario"."La moneta della banca centrale", ha ricordato Panetta, aggiungendo che il ruolo della banca centrale è quello di "per le transazioni all'ingrosso affinché i. Queste infrastrutture possono promuovere l'innovazione in Europa e oltre".Parlando delle, Panetta ha affermato chee che il loro utilizzo "amplificherebbe i rischi" per la stabilità finanziaria, perché come visto negli ultimi mesi esse tendono ad innescare fughe di capitali. Permettere alla banca centrale di sostenere queste monete - aggiunge il banchiere - priverebbe di valore la valuta ufficiale e