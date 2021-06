BCE, Panetta: "L'euro digitale affiancherebbe il contante, senza sostituirlo"

(Teleborsa) - Il contante "sopravviverà alla rivoluzione digitale, continuando a essere utilizzato per molti anni a venire", mentre "l'euro digitale affiancherebbe il contante, senza sostituirlo. Entrambi gli strumenti sono essenziali per il nostro obiettivo di offrire una moneta di banca centrale priva da rischi, al servizio del benessere collettivo, e di preservare il ruolo cruciale della moneta sovrana nel sistema finanziario". È quanto ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE, in occasione di una conferenza sul contante promossa dalla Bundesbank.

"Nell'area dell'euro le banconote continueranno a svolgere, anche in futuro, un ruolo cruciale. Durante la pandemia la loro domanda è aumentata, nonostante il loro minore utilizzo come mezzo di pagamento", ha spiegato Panetta, il quale ha riferito che dall'inizio dello scorso anno il valore delle banconote in euro affluite alle banche centrali e alle banche commerciali è diminuito di circa il 20-25%. Inoltre, secondo un'indagine dell'Eurosistema, nel 2020 circa il 40% dei cittadini europei ha effettuato pagamenti in contante in proporzione minore rispetto al passato. Tra le motivazioni che hanno spinto i consumatori a ridurre il ricorso al contante ci sono il più facile accesso ai mezzi di pagamento elettronici, i timori di contrarre infezioni, le raccomandazioni a non utilizzare banconote e la loro minore accettazione da parte di terzi.

Nonostante la flessione dei pagamenti in contante, fra il marzo del 2020 e lo scorso maggio la domanda di banconote in euro ha registrato un aumento significativo, pari a circa 190 miliardi di euro in termini complessivi e a 550 euro su base pro capite. Nella primavera del 2020 l'ammontare delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema superava del 4% il valore medio registrato nel precedente quinquennio. La seconda ondata di infezioni ha ulteriormente alimentato la domanda di banconote, determinando - rispetto al profilo di crescita atteso - una accelerazione che ha raggiunto l'8% alla fine del 2020.

"L'apparente paradosso rappresentato dall'incremento della domanda di banconote e dalla concomitante flessione dei pagamenti in contante può essere spiegato dall'utilizzo del contante come strumento per far fronte all'incertezza generata dalla crisi - ha detto il membro del Comitato esecutivo della BCE - Analisi recenti indicano che all'inizio della pandemia i consumatori, specialmente quelli con basso reddito, hanno ridotto gli acquisti di beni e servizi e aumentato le scorte di attività finanziarie liquide; ciò ha alimentato la domanda di contante, che rappresenta l'attività finanziaria in assoluto più liquida".

Secondo Panetta, la carenza di contante danneggerebbe sia i commercianti sia i consumatori, soprattutto quelli con basso reddito. "Difficoltà emergerebbero in particolare per i segmenti della popolazione, quali gli anziani o le persone con un minore livello di istruzione, che preferiscono il contante ad altri mezzi di pagamento - ha aggiunto - Secondo analisi recenti, una scarsità di banconote genererebbe per la collettività costi di gran lunga superiori ai benefici che deriverebbero dal possibile contenimento delle attività illecite connesse l'utilizzo di contante".