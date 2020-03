Coronavirus, Panetta: dalla Bce 1.100 miliardi di euro per sostenere l'economia europea

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Con la decisione di ieri abbiamo reso disponibili 1.100 miliardi di euro,che mostra "la. Lo ha sottolineatomembro del comitato esecutivo della Bce, al Tg1 dopo il piano di acquisti di titoli anti-pandemia. "La presidente della Bce Christine Lagarde ha chiarito che non c'è un limite ai nostri interventi per far sì che"La pandemia legata al virus corona. Noi siamo intervenuti con forza per evitare una evoluzione di questo tipo", ha spiegato Panetta nel ribadire che "i cittadini italiani ed europei possono aspettarsi ciò cui hanno diritto, cioè che ci sia un interventoda parte dei Governi nazionali, delle istituzioni europee, tra le quali,