Bce taglia stime crescita Eurolandia, tassi fermi per tutto il 2019

Ultimo aggiornamento: 14:57

L'economia di Eurolandia rallenta e la Bce veste i panni della colomba annunciando tassi di interesse fermi a zero per tutto il 2019 e un nuovo round di misure di stimolo con le aste Tltro.La crescita economica dell'Eurozona ha mostrato segni di «sensibile rallentamento» con «prospettive più deboli del previsto» nel breve termine, ha detto il presidente dell'istituto centrale, Mario Draghi. La Bce ha in particolare nuovamente rivisto al ribasso le stime di crescita per la zona euro, stimando per il 2019 un incremento del pil dell'1,1% (dall'1,7% stimato a dicembre), che era già stata limato dal +1,8% precedente. Limata a +1,6% da +1,7% la previsione per il 2020, mentre il 2021 la Bce conferma una crescita dell'1,5%.La Bce ha annunciato che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alle fine del 2019 e non più solo fino all'estate prossima. In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, in cui si è deciso di lasciare i tassi invariati, l'Eurotower spiega che i tassi di interesse si manterranno «su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine». Le nuove misure annunciate oggi dalla Bce sono state prese dopo un'ampia valutazione del quadro macroeconomico, e «nell'obiettivo della stabilità dei prezzi», ha detto Draghi.Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente a zero, allo 0,25% e al -0,40%.Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della Bce, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.La novità è il lancio di una nuova serie di aste a più lungo termine (Tltro-III), a partire da settembre 2019 sino a marzo 2021, ciascuna con una scadenza di due anni. «Queste nuove operazioni - sottolinea la Bce - contribuiranno a garantire prestiti bancari a condizioni favorevoli e la regolare trasmissione della politica monetaria. In particolare, le banche avranno il diritto di prendere in prestito ad ogni asta fino al 30% dello stock di prestiti in portafoglio alla data del 28 febbraio 2019 ad un tasso indicizzato al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali. «Come il precedente programma Tltro, questa nuova operazione - si sottolinea - offrirà incentivi a praticare condizioni di credito favorevoli». Le operazioni di prestito dell'Eurosistema continueranno a essere condotte come procedure di asta a tasso fisso con piena aggiudicazione per tutto il tempo necessario ed almeno fino a marzo 2021.