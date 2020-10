BCE, Mersch: ripresa incompleta e soggetta a rallentamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha confermato, uno dei membri del comitato esecutivo della BCE, in un intervento alla tavola rotonda MNI Connect sullo scenario macroeconomico e sulla politica monetaria."Abbiamo assistito a undegli indicatori economici, soprattutto", ha affermato Mersch, citando la fine del lockdown.Il banchiere ha però indicato chedella pandemia di Covid-19 e cheanche a causa della risalita dei contagi. L'impatto della pandemia - ha aggiunto - "varia da paese a paese", unache si spiega con la maggiore dipendenza di alcune economie dai settori più colpiti, come il settore dei servizi."Il contesto disulle prospettive economiche continua a pesare sulla spesa delle famiglie e sugli investimenti delle imprese", ha aggiunto il banchiere, segnalando che anchesullo scenario e persistonoin considerazione dell'incertezza sull'impatto della pandemia.Mersch ha quindi assicurato che ildella BCE "valuterà le informazioni in arrivo con molta attenzione, compresi gli sviluppi del tasso di cambio" e le misure di contenimento e resta "per garantire che l'inflazione si avvicini al suo obiettivo in modo tempestivo e sostenuto".