BCE, Mersch nominato vice Presidente della vigilanza

(Teleborsa) - Il banchiere lussemburghese Yves Mersch è stato nominato Vice Presidente della vigilanza della BCE. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell'Eurotower, che ora sottoporrà la nomina alla votazione dell'Europarlamento come previsto dalle procedure.



Della nomina, la BCE ha informato il presidente della commissione per gli affari economici e monetari (ECON), Roberto Gualtieri, ed il presidente del Consiglio Affari economici e finanziari, Eugen Teodorovici.



Mersch, che è anche membro del consiglio esecutivo della BCE, comparirà dinanzi all'apposita commissione (ECON) in un'audizione per una data da confermare.



