BCE, mercato immobiliare più reattivo con bassi tassi d'interesse

(Teleborsa) -nell'Area Euro, dopo aver raggiunto il minimo storico dell'1,3% a fine 2021, nonostante la, caratterizzato da un aumento degli investimenti immobiliari (+6%) e dei prezzi delle abitazioni (+10%), che si attestano al top dal 1991. E' quanto emerge da uno studio della BCE che rivela le correlazioni fra la variazione dei tassi sui mutui ed il mercato immobiliare (compravendite e prezzi).L'evidenza empirica - sottolinea lo studio - suggerisce chee che unpercentuale del tasso di interesse comporta, a parità di condizioni, undelle abitazioni di circa iled unaimmobiliaridopo circa due anni.dell'aumento dei tassi sui prezzi delle case e sugli investimenti immobiliari, tuttavia,. In particolare si stima che, in un contesto di tassi di interesse bassi, un aumento del tasso ipotecario di 1 punto percentuale si traduce in un calo dei prezzi delle case del 9% e degli investimenti immobiliari de l 15% dopo circa due anni e dunque circa il doppio di quanto suggerisce il modello base.L'andamento del mercato immobiliare. Ad esempio, a seguito della pandemia di COVID-19, le famiglie sembrano attribuire maggior valore a proprietà più spaziose che consentano alle persone di lavorare da casa ed in luoghi più attraenti rispetto all'ufficio. I sondaggi hanno evidenziato aumenti dei prezzi più elevati dopo laper la tipologia die la percentuale della popolazione che vive in case unifamiliari è aumentata nel 2020.I cambiamenti nelle preferenze abitative indotti dalla pandemia potrebbero dunque contrastare l'aumento dei tassi ipotecari e spiegare parte della resilienza osservata dal mercato immobiliare nell'Area Euro.