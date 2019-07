BCE lascia fermi tassi interesse ma considera ogni opzione per sostenere economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lae conferma unadella politica monetaria della Zona Euro, ammettendo anche che si staall'economia. Una decisione largamente attesa, giacché non ci si attendeva una manovra sui tassi prima di settembre, ma qualcosa di più si saprà fra poco nella conferenza stampa di Mario Draghi.Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarrannorispettivamente a, allo 0,25% e al -0,40%. Confermato anche lo scenario temporale, che vede "tassi sugli attuali livelli o inferiorie in ogni caso per tutto il tempo necessario a garantire la costante convergenza dell'inflazione verso gli obiettivi di medio termine".Quanto alledi politica monetaria, il Consiglio direttivo intende continuare aui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per unsuccessivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Il Consiglio direttivo ha inoltre sottolineato ladella politica monetaria per un periodo di tempo prolungato, poiché il, è stato costantemente. Di conseguenza, se le prospettive di inflazione a medio termine continueranno a non raggiungere l'obiettivo, il Consiglio direttivo è determinato adcon il suo target. È quindi pronto ad, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione si muova verso tale obiettivo.In tale contesto, il consiglio direttivo ha incaricato i pertinenti comitati dell'Eurosistema di, compresi i modi per rafforzare la, e altre misure quali ad esempio un sistema ae le opzioni per unaIl Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14.30 (ora dell'Europa centrale).