BCE, Lane: pronti ad agire se inflazione resta sopra attese

(Teleborsa) - Nel caso in cui l'inflazione rimanesse sopra le attese, la Bce inasprirebbe la sua politica monetaria. Lo ha detto Philip Lane, capo economista della banca centrale europea, in un'intervista al giornale lituano Verslo inios sottolineando anche che "uno scenario del genere per ora sembra poco probabile".

Nel mese di dicembre l'inflazione ha fatto registrare un balzo del 5%, il più alto mai registrato per l'area dell'euro, tuttavia nelle previsioni della Bce dovrebbe scendere sotto l'obiettivo del 2% entro il quarto trimestre, anche se per molti è una proiezione eccessivamente ottimista. "Se vedessimo arrivare dati indicanti un'inflazione che rimane troppo alta rispetto al target del 2%, ovviamente risponderemmo" - ha detto Lane.

"In tal caso quindi adegueremo tutte le nostre politiche per raggiungere questo obiettivo, che si tratti di acquisti di asset, di aste di finanziamento mirate o tassi di interesse", ha concluso.