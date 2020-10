BCE, Lane: assenza stabilità prezzi danneggia investimenti e consumi

(Teleborsa) - "L'assenza di stabilità dei prezzi è molto dannosa su investimenti e consumi", sia che si tratti di una inflazione eccessiva, sia che si tratti dell'opposto, cioè di eccessiva debolezza se non deflazione: la "situazione ideale è una bassa inflazione, ma con un margine significativo sopra zero che assicuri che non si cada in deflazione".



Lo ha affermato il Capo economista della BCE, Philip Lane durante un Convegno assieme a rappresentanti della società civile sottolineando che "la nostra definizione attuale di stabilità dei prezzi prevede una inflazione inferiore ma vicina a 2% e parte della revisione sarà nel valutare se questa vada modificata".



In ogni caso "è una cattiva idea che l'inflazione voli ma è cattiva quella che vada troppo bassa o negativa". © RIPRODUZIONE RISERVATA