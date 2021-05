20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - La presidente della BCE Christine Lagarde torna a rassicurare i mercati circa il mantenimento di una politica accomodante. Ricordando che l'obiettivo della banca centrale è assicurare la stabilità dei prezzi e condizioni di finanziamento agevoli nell'Area Euro, la numero uno dell'Eurotower ha affermato che l'Istituto di Francoforte deve "continuare ad essere accomodante perché certamente non siamo dall'altra parte del guado nella pandemia".

Parlando ad un webinar sulla parità di genere organizzato da Oesterreichische Nationalbank, European Money and Finance Forum e Joint Vienna Institute, Lagarde ha affermato che occorre essere "avanti con la ripresa prima di considerare altre opzioni" di politica monetaria.

E' la seconda volta in due giorni che la numero uno dell'Eurotower ribadisce il pieno sostegno della Banca centrale alla ripresa. Ieri, in occasione del Generation Euro Students' Awards 2021, aveva affermato che la BCE deve "continuare a garantire condizioni di finanziamento favorevoli nel rispetto del mandato" ed è "di importanza cruciale non ritirare troppo presto le misure di sostegno all'economia".

Affrontando il tema del webinar sulla parità di genere, Lagarde ha detto che "le donne sono sottorappresentate" nei ruoli dirigenziali di istituzioni e imprese europee ed anche all'Istituto di Francoforte dove c'è stata un solo Presidente donna in 20 anni. "Nei parlamenti sono in media un terzo - ha spiegato - mentre nelle società tra amministratori delegati e presidenti difficilmente si arriva all'8%. Nelle Banche centrali non va meglio" - ha aggiunto - e "se guardiamo al settore bancario solo il 20% dei dirigenti sono donne e solo il 2% sono Ceo o presidenti".

Parlando delle cause, Lagarde ha ipotizzato che sia dovuto al fatto che "poche donne studiano macroeconomia" o che sia " semplicemente più difficile per una donna conciliare carriera e famiglia".

Non è mancato l'ennesimo accenno alle criptovalute, oggetto di parole ironiche da parte della Presidente della BCE.