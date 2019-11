© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in un contesto caratterizzato da incertezza a livello globale. Lo ha detto la, nel suo discorso di esordio a Francoforte."Credo che, se affrontiamo questa sfida nel modo giusto, può anche essere un", ha affermato la numero uno dell'Eurotower, aggiungendo che" e citando San Francesco d'Assisi: "Inizia facendo ciò che è necessario; quindi fai ciò che è possibile; e all'improvviso stai facendo l'impossibile"."Poiché le nostre sfide sono comuni, dobbiamo affrontarle con una risposta comune. Ciò comporta il passaggio a un nuovo mix di politiche europee, che presenta una serie di elementi chiave", ha affermato Lagarde, aggiungendo che lesono, perché in grado die agire a"Lapotrebbe raggiungere il suo obiettivo più rapidamente e con meno effetti collaterali se altre politiche sostenessero la crescita al suo fianco", ha affermato la numero uno della BCE, confermandodella stessa: "la politica monetaria continuerà a sostenere l'economia e rispondere ai rischi futuri in linea con il nostro mandato di stabilità dei prezzi. E monitoreremo costantemente gli effetti collaterali delle nostre politiche".La Presidente ha parlato anche del, definendoli "una parte particolarmente importante della risposta alle sfide odierne", per il loro duplice ruolo di sostenere la domanda oggi e l'offerta domani.Altro problema riguarda il, che secondo la Lagarde andrebbe: "Il completamento del mercato unico digitale, dell'unione dei mercati dei capitali e del mercato unico dei servizi può fornire l'impulso di cui l'Europa ha bisogno per avviare nuove e innovative imprese e diffondere nuove tecnologie più rapidamente in tutta l'Unione". Il(380 miliardi dall'applicazione della direttiva sui servizi e 170 miliardi con il completamento del mercato unico digitale)."Potenziare il nostro mercato interno significa anche", ha concluso la Presidente, citando in particolare "", che - sottolineaè strettamente legata alla propensione al risparmio e alla spesa in Europa".