BCE, irrigidite regole su collaterale. Niente modifiche per rischio climatico

(Teleborsa) - La(BCE) intende, ma non ritiene necessario apportare modifiche specifiche legate al cambiamento climatico. "L'attuale revisione non ha trovato evidenze empiriche che rendano necessarie modifiche allo scarto di garanzia sulla base di, perché lo scarto attuale è già sufficientemente protettivo nei confronti dei rischi finanziari legati al clima", si legge in un comunicato di Francoforte sulla più recente revisione del suo quadro di controllo del rischio per le operazioni di credito garantite.Il2022 il Consiglio direttivo ha annunciato la sua decisione disul collaterale, allentate durante la pandemia. La BCE ha inoltre comunicato che implementerà un nuovo programma di valutazione per le operazioni di credito basato sui suoi livelli di tolleranza al rischio pre-pandemia. A seguito della revisione, la BCE ha deciso diverse misure per migliorare la coerenza complessiva del quadro di controllo dei rischi che entreranno in vigore dal 29 giugno 2023.Tra le misure previste ci sono:per le attività negoziabili e non negoziabili per tornare al livello di tolleranza al rischio pre-pandemia della BCE; la riassegnazione degli strumenti di debito emessi dall'Unione Europea (obbligazioni UE) dalla categoria di scarto di garanzia II alla categoria di scarto di garanzia I, la stessa utilizzata per gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali (ciò riflette la maggiore liquidità delle obbligazioni dell'UE a seguito delle emissioni nell'ambito degli strumenti NextGenerationEU e SURE);tra jumbo e altri covered bond.