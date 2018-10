© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dati più recenti anche se più deboli, confermano un'espansione in corso "ben diffusa" e "pressioni inflazionistiche in graduale rialzo" per l'Eurozona. Lo ha detto il, durante la consueta conferenza stampa che segue la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea.Come da copione, l'Eurotower ha lasciato i tassi di interesse vicini allo zero. Nella riunione odierna il Consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% ed a -0,40%.Il board ha, poi, confermato che i tassi di interesse di riferimento si manterranno su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare lo stabile ritorno dell'inflazione ai livelli auspicati: inferiore, ma vicina al 2%.Quanto alle misure di Quantitative Easing, il Consiglio direttivo conferma l'intenzione di concludere entro dicembre 2018 il programma di acquisto di asset che proseguono ridotto al ritmo di 15 miliardi di euro al mese."Di fronte a qualunque evenienza,per assicurare che l'inflazione continui a muoversi verso l'obiettivo", ha aggiunto il banchiere - sottolineando che i rischi per le prospettive economiche dell'Eurozona delineate dalla BCE rimangono "ampiamente bilanciati".Nel discorso del governatore della banca di Francoforte non poteva mancare un accenno alla "questione" Italia. Il presidente BCE ha citato il Belpaese come Brexit e guerra commerciale, fra le "incertezze" per lo scenario economico dell'Eurozona. Ed a proposito del negoziato sulla bozza di bilancio italiana ha detto: "Sono fiducioso che si troverà un accordo".