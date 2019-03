BCE, i mercati chiedono la TLTRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il mood degli investitori è concentrato oggi sulla tanto attesa riunione di politica monetaria della BCE. Nel frattempo gli operatori restano cauti come dimostrato dall'andamento prudente delle principali piazze finanziarie europee.Alle 13.45 ora italiana sarà annunciata la decisione sui tassi (attesi invariati), mentre alle 14.30 si terrà come di consueto laSotto i riflettori la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe fardi interesse in Eurolandia. Il primo ritocco all'insù del costo del denaro, nell'area euro, da 9 anni a questa parte, potrà dunque ancora attendere.Protagonista della giornata odierna sarà l', argomento già discusso dall'Eurotower nella prima riunione del 2019. Si tratta di prestiti, effettuati tramite aste a basso costo, che dovrebbero aiutare le finanze delle banche in maggiori difficoltà. La maggior parte degli analisti non si aspetta un lancio immediato, lo stesso istituto di Francoforte ha parlato di "decisione che non va presa in fretta", ma quantomeno che i membri del board traccino la linea del nuovo prestito. Quel che ci aspetta quindi è più chiarezza possibile, visto che i mercati nell'ultimo periodo si sono mossi in anticipo, ipotizzando l'avvio dello strumento finanziario già da giugno. E, se la BCE resterà vaga in tal senso, la reazione dei listini azionari potrebbe non essere delle migliori.