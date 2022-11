BCE, Holzmann preme per un altro intervento da 75 punti: i motivi

(Teleborsa) -, torna a sollecitare un, il terzo consecutivo, per rassicurare i mercato sulla serietà con cui l'Eurotower intende combattere l'inflazione.Holzmann, in una intervista al Financial Times , ha ribadito che ladei tassi d'interesse al suo prossimo meeting, che si terrà il 15 dicembre a Francoforte, pernel tentativo di combattere l'inflazione.Un altro rialzo dello 0,75%, perché all'interno del Board dell'Istituto di Francoforte esistono ancoraa proposito della misura di incremento dei tassi. Un intervento del vice presidenteieri ha segnalato che aumenti di 75 punto potrebbero non essere più necessari e che i tassi sono vicini al loro livelli di neutralità, ma non la pensa così il governatore sloveno, che ritiene necessario arrivare ad un livello di tassi che va oltre la neutralità ed inizia ad essere restrittivo.Ma dallaarriva unle mosse restrittive; così dalla premier italiana, che ha parlato di scelta avventata, e dal Presidente francese, che si è detto "preoccupato" per gli effetti sulla domanda., intanto, ha ribadito che non vedee che un ulteriore aumento die tassi poterebbe solo une non una profonda flessione dell'economia. Per contro, un altro aumento di 75 punti - afferma -a combattere l'inflazione e "direbbe a imprese e sindacati che siamo seri quindi non sottovalutateci". Il governatore austriaco però restaL'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto un picco del 10,6% ad ottobre e quello che esclude cibo ed energia del 5%, ma gli economisti prevedono che il tasso di inflazione scenderà il prossimo anno